Звезда «Слова пацана» спел вместе с Бастой на сцене Дубая

Актер Леон Кемстач, известный по роли Пальто в сериале «Слово пацана», выступил на сцене Дубая вместе с Бастой. Видео с мероприятия рэпер опубликовал в свой Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На ролике видно, как Баста выступает на открытой сцене Дубая, рядом с ним стоит Кемстач и танцует под кавер рэпера на песню «На заре». Артист даже подпевал старшему коллеге, но не в микрофон. Отмечается, что рэпер дал концерт в честь открытия своего ресторана в ОАЭ.

Незадолго до этого Кемстач в сотрудничестве с продюсером и композитором Игорем Крутым выложил клип на песню Александра Серова «Как быть». По мнению Крутого, молодому актеру удалось привнести в трек необычное звучание благодаря юношеской непосредственности и открытости Кемстача.