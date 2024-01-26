«Щеки ввалились»: Штурм пытается набрать вес после липосакции

Звезда 90-х Наталья Штурм призналась в личном блоге, что после липосакции похудела до критического веса. Певица раскрыла подписчикам свои параметры, отметив, что довольна одним из них.

«Сначала худела, теперь думаю, как поправиться. Вес критический, 47 килограммов. Щеки совсем ввалились, надо исправлять. Мои параметры: талия - 62 см, бедра - 92 см, грудь - 103 см. Верх никуда не денется, а вот бедра надо подкормить», — рассказала артистка (орфография и пунктуация сохранены).

Штурм отмечала, что решилась в 2023 году на пластику спонтанно — ей сделали подтяжку височного лифтинга, липосакцию, а также хирурги перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть. По словам артистки, после такого преображения она строго соблюдала диету и не могла «досыта пожрать», но отражение в зеркале мотивировало ее и дальше не нарушать дисциплину. Позже певица призналась, что сделала еще интимную пластику, восстановив девственность перед свадьбой, которую потом отменила.