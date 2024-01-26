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Певица Наталья Штурм заявила, что после липосакции похудела до критического веса

Звезда 90-х Наталья Штурм призналась в личном блоге, что после липосакции похудела до критического веса. Певица раскрыла подписчикам свои параметры, отметив, что довольна одним из них.

«Щеки ввалились»: Штурм пытается набрать вес после липосакции
© Газета.Ru

«Сначала худела, теперь думаю, как поправиться. Вес критический, 47 килограммов. Щеки совсем ввалились, надо исправлять. Мои параметры: талия - 62 см, бедра - 92 см, грудь - 103 см. Верх никуда не денется, а вот бедра надо подкормить», — рассказала артистка (орфография и пунктуация сохранены).

Штурм отмечала, что решилась в 2023 году на пластику спонтанно — ей сделали подтяжку височного лифтинга, липосакцию, а также хирурги перенесли жировую прослойку из живота в ягодичную часть. По словам артистки, после такого преображения она строго соблюдала диету и не могла «досыта пожрать», но отражение в зеркале мотивировало ее и дальше не нарушать дисциплину. Позже певица призналась, что сделала еще интимную пластику, восстановив девственность перед свадьбой, которую потом отменила.

У Штурм двое детей: дочь Елена и сын Арсений, а также исполнительница помогает воспитывать внуков Даниэля и Николоза.

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Наталья Штурм
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