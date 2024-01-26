Продюсер Азизбекян: Киркорову заплатили 30 млн рублей за съемку в «ЧБД»

Певец Филипп Киркоров получил 30 млн рублей за съемки в комедийном шоу «ЧБД», однако блок с артистом вырезали из программы на фоне скандала с участием исполнителя в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой.

Об этом заявил продюсер Артур Азизбекян в подкасте «Закулисные истории».

Киркоров якобы снимался в новогоднем выпуске шоу, в котором участвовали блогер Виктория Боня, стример Бустер (Вячеслав Леонтьев), актер Виктор Логинов, комик Сергей Орлов. Программа вышла на платформе «VK Видео».

По словам Азизбекяна, Киркорову заплатили за участие «30 миллионов рублей или около того».

«Но потом случилась вечеринка, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок с Киркоровым. А он такой: 30 миллионов у меня, аля-улю», — рассказал продюсер.