Концерт Орбакайте отменили в Чите

Концерт певицы Кристины Орбакайте , который должен был состояться 14 марта, пришлось отменить. Об этом сообщило издание chita.ru со ссылкой на организатора концертов Оганнеса Тухманяна.

По его словам, отмена выступления заслуженной артистки РФ связана с нарушенной логистикой тура из-за отмены концерта певицы в Улан-Удэ. Тухманян отметил, что в будущем концерт в Чите все-таки проведут, зрители, которые купили билеты, могут сохранить их. Кроме того, организатор подчеркнул, что зрители могут сдать билеты или поменять их на концерт в Иркутске.