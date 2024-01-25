Концерт Орбакайте отменили в Чите

Концерт Кристины Орбакайте отменили в Чите
Концерт певицы Кристины Орбакайте, который должен был состояться 14 марта, пришлось отменить. Об этом сообщило издание chita.ru со ссылкой на организатора концертов Оганнеса Тухманяна.
По его словам, отмена выступления заслуженной артистки РФ связана с нарушенной логистикой тура из-за отмены концерта певицы в Улан-Удэ. Тухманян отметил, что в будущем концерт в Чите все-таки проведут, зрители, которые купили билеты, могут сохранить их. Кроме того, организатор подчеркнул, что зрители могут сдать билеты или поменять их на концерт в Иркутске.
Ранее, 22 января, концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан сообщил, что не понимает причину отмены концерта артистки в Улан-Удэ. Выступление Орбакайте было запланировано на 13 марта, передает «Радиоточка НСН».