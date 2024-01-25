Клава Кока рассказала о дорогом подарке самой себе

Российская певица Клава Кока 25 января поделилась с подписчиками радостной новостью — она купила себе премиальный автомобиль Mercedes Maybach. Средняя стоимость машины в зависимости от комплектации варьируется от 60 до 80 миллионов рублей.

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По словам артистки, она давно хотела приобрести дорогое авто. Однако до сегодняшнего дня Клава Кока не решалась на столь важный шаг.

— Добро пожаловать в семью! Мечта, ставшая реальностью! Не верю! Сегодня выложу фотки и расскажу, почему… А пока принимаю поздравления, — написала в микроблоге артистка.

В своей социальной сети Клава Кока также опубликовала видео, в котором показывает новую покупку ярко-сиреневого цвета.

В декабре актриса Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери автомобиль марки BMW. Публикацию в микроблоге артистка сопроводила видеороликом, на котором запечатлен сам подарок — украшенный новогодними гирляндами и огромным красным бантом автомобиль.