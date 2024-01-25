$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

«Принимаю поздравления»: Клава Кока рассказала о дорогом подарке самой себе

Российская певица Клава Кока 25 января поделилась с подписчиками радостной новостью — она купила себе премиальный автомобиль Mercedes Maybach. Средняя стоимость машины в зависимости от комплектации варьируется от 60 до 80 миллионов рублей.

Клава Кока рассказала о дорогом подарке самой себе
© Вечерняя Москва

По словам артистки, она давно хотела приобрести дорогое авто. Однако до сегодняшнего дня Клава Кока не решалась на столь важный шаг.

— Добро пожаловать в семью! Мечта, ставшая реальностью! Не верю! Сегодня выложу фотки и расскажу, почему… А пока принимаю поздравления, — написала в микроблоге артистка.

В своей социальной сети Клава Кока также опубликовала видео, в котором показывает новую покупку ярко-сиреневого цвета.

В декабре актриса Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери автомобиль марки BMW. Публикацию в микроблоге артистка сопроводила видеороликом, на котором запечатлен сам подарок — украшенный новогодними гирляндами и огромным красным бантом автомобиль.

В конце ноября в «Известия Hall» состоялось сразу несколько выступлений певицы и телеведущей Ольги Бузовой, на которые пришли ее мама, отец и сестра. На концерте исполнительница сообщила, что решила подарить отцу неожиданный и очень дорогой подарок — квартиру.

Шоу-бизнес
Клава Кока
Анна Хилькевич