«Принимаю поздравления»: Клава Кока рассказала о дорогом подарке самой себе
Российская певица Клава Кока 25 января поделилась с подписчиками радостной новостью — она купила себе премиальный автомобиль Mercedes Maybach. Средняя стоимость машины в зависимости от комплектации варьируется от 60 до 80 миллионов рублей.
По словам артистки, она давно хотела приобрести дорогое авто. Однако до сегодняшнего дня Клава Кока не решалась на столь важный шаг.
— Добро пожаловать в семью! Мечта, ставшая реальностью! Не верю! Сегодня выложу фотки и расскажу, почему… А пока принимаю поздравления, — написала в микроблоге артистка.
В своей социальной сети Клава Кока также опубликовала видео, в котором показывает новую покупку ярко-сиреневого цвета.
В декабре актриса Анна Хилькевич подарила восьмилетней дочери автомобиль марки BMW. Публикацию в микроблоге артистка сопроводила видеороликом, на котором запечатлен сам подарок — украшенный новогодними гирляндами и огромным красным бантом автомобиль.
В конце ноября в «Известия Hall» состоялось сразу несколько выступлений певицы и телеведущей Ольги Бузовой, на которые пришли ее мама, отец и сестра. На концерте исполнительница сообщила, что решила подарить отцу неожиданный и очень дорогой подарок — квартиру.