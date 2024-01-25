Мария Погребняк раскрыла свой вес

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поправилась.

© Газета.Ru

Погребняк рассказала, что сейчас весит 48 килограмм. Она не уточнила, какой у нее был вес ранее.

Весной 2023 года появились слухи, что Мария Погребняк рассталась с мужем, футболистом Павлом Погребняком, из-за его измен: пока девушка находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», спортсмена видели в клубах Москвы в окружении разных девушек. При этом никто из супругов не подтверждал и не опровергал эту информацию.

Погребняк была замужем за футболистом восемь лет. В их союзе родились трое сыновей — Артем, Павел и Алексей. 7 сентября 2023 года Преображенский районный суд Москвы официально расторг брак спортсмена и блогерши.