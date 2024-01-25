Юлианна Караулова рассказала о негативе от коллег

Певица и телеведущая Юлианна Караулова заявила в интервью с Яной Чуриковой, что некоторые коллеги ее не любят.

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По мнению Карауловой, некоторые люди считают, что артистка занимает их или чье-то место. Она отметила, что у нее много недоброжелателей.

«Мне кажется. Возможно, это мое ошибочное мнение, некоторые ведущие «Первого канала». Я знаю, как ко мне относятся мои коллеги по цеху. В лицо, конечно, ничего не высказывается. Но за глаза достаточно много «хорошего», — поделилась певица.

Караулова уточнила, что ее слова не касаются телеведущего Дмитрия Диброва, которого она заменила в шоу «Кто хочет стать миллионером?». По словам артистки, она созванивалась с коллегой, и все у них «замечательно».

В январе Дибров заявил, что певице Юлианне Карауловой приходится нелегко на посту ведущей шоу «Кто хочет стать миллионером?». Он назвал ее своей «очаровательной преемницей», которой приходится «сидеть и копаться в самом вопросе».