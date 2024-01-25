Мать Тимати ответила на обвинения в плохом воспитании внучки

Мать Тимати Симона Юнусова высмеяла критиков своей внучки
Мать рэпера Тимати, Симона Юнусова, ответила в социальных сетях на обвинения в плохом воспитании внучки Алисы.
Накануне Симона Юнусова выложила видео, в котором дочь рэпера Тимати пародирует плохого мастера маникюра. В ролике Алиса проводила процедуру на вареной куриной лапке.
«Посвящается всем горе-мастерам маникюра. Если возникла проблема с некачественной работой, клиенты знают, куда обращаться. Милости просим в наш салон! Курам просьба поторопиться, к этому мастеру запись заканчивается мгновенно!» — шутливо написала Симона Юнусова.
Однако некоторые интернет-пользователи не оценили юмористический ролик. Они стали критиковать мать Тимати и обвинять ее в плохом воспитании внучки.
«Максимально странная история и выбор игрушки», «Все испортило чавканье», «У детей шутки должны быть добрыми, а у Алисы сарказм и глумление. Вам кажется это забавным, но на самом деле надо пересмотреть воспитание в отношении людей и мировоззрение», — писали хейтеры.
Симона Юнусова ответила на обвинения отдельным постом.
«Я безусловно люблю свою внучку и не вижу в этом ничего криминального. Мне интересно наблюдать за тем, как она мыслит и что придумывает. Записывает она сама. Все, что вы видите, — это чистой воды импровизация, а не подготовленная работа. На мой взгляд, это смешно!» — написала мать Тимати.
Симона Юнусова отметила, что «вылизанные дети» у нее не вызывают никакого умиления. Она также попросила прощения, если задела чьи-то «куриные чувства».
У Тимати есть двое детей. В 2014 году модель Алена Шишкова родила Тимати дочь Алису. В 2019-м артист стал отцом во второй раз. У него появился сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой.