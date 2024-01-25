Мать Тимати ответила на обвинения в плохом воспитании внучки

«Я безусловно люблю свою внучку и не вижу в этом ничего криминального. Мне интересно наблюдать за тем, как она мыслит и что придумывает. Записывает она сама. Все, что вы видите, — это чистой воды импровизация, а не подготовленная работа. На мой взгляд, это смешно!» — написала мать Тимати.