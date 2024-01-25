«Это за гранью!»: фанаты осудили поступок Бледанс

Поклонники назвали неадекватным поведение 54-летней актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс, поцеловавшей в губы 11-летнего сына Семена. У мальчика синдром Дауна. Видео в ее блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена), на котором Бледанс в халате танцует с ребенком, после чего целует его в губы, некоторые комментаторы назвали шокирующим и вызывающим. Бледанс никак не отреагировала на гневные сообщения под постом.