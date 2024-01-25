Рианна и A$AP Rocky встретились с президентом Франции Макроном

Певица Рианна и ее возлюбленный, рэпер A$AP Rocky, встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном 24 января в Париже. Об этом сообщает издание People.

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Для официального мероприятия 35-летняя Рианна выбрала образ в деловом стиле. Певица появилась на встрече в черном платье, поверх которого надела кожаное пальто с ремнем на талии. Артистка добавила к наряду туфли на каблуках с блестящим ремешком, золотые серьги, несколько колец и клатч. Рианна уложила волосы и сделала нюдовый макияж с блеском для губ. A$AP Rocky вышел на публику в белой рубашке с темным галстуком, коричневом свитере, черных брюках, кожаном пальто и туфлях. Образ рэпера завершили цепочка и солнцезащитные очки.

Причина, по которой Рианна и A$AP Rocky виделись с президентом Франции Эммануэлем Макроном, не разглашается. До этого певица встречалась с политиком в июле 2017 года, чтобы обсудить вопросы образования.