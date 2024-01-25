Рита Дакота рассказала о встрече с фронтменом популярной рок-группы

Певица Рита Дакота в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) похвасталась, что придет в гости к фронтмену американской рок-группы Aerosmith Стивену Тайлеру.

© Газета.Ru

«Я четвертого февраля иду в гости к Стивену Тайлеру из Aerosmith. Меня позвали», — подчеркнула Дакота.

Она рассказала об этом в беседе с мужем Федором Белогаем, уточнив, что супруга дома у Тайлера не ждут. В ответ на это мужчина язвительно отметил, что немногое потеряет. Он также в шутку предположил, что Дакота будет медитировать с коллегой по сцене.