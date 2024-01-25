Лариса Долина предположила, что будут говорить на ее похоронах

После смерти певицы Ларисы Долиной поклонники будут вспоминать ее как великую артистку. Такое предположение Долина сделала в блиц-опросе.

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В ходе опроса 68-летнюбю артистку попросили предположить, что будут говорить люди на ее похоронах.

— Она была великой артисткой, — сказала певица в YouTube-шоу «Не Пруст».

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Ларису Долину лучшей российской вокалисткой. По его словам, она является универсальной артисткой, которая «умеет петь абсолютно все».