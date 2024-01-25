Лариса Долина предположила, что будут говорить на ее похоронах
После смерти певицы Ларисы Долиной поклонники будут вспоминать ее как великую артистку. Такое предположение Долина сделала в блиц-опросе.
В ходе опроса 68-летнюбю артистку попросили предположить, что будут говорить люди на ее похоронах.
— Она была великой артисткой, — сказала певица в YouTube-шоу «Не Пруст».
Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Ларису Долину лучшей российской вокалисткой. По его словам, она является универсальной артисткой, которая «умеет петь абсолютно все».
Всероссийский центр изучения общественного мнения по результатам опроса выявил лидеров отечественной эстрады в 2023 году. Среди лучших россияне называли Григория Лепса, Льва Лещенко, Николая Расторгуева и многих других.
22 января в столичном Гостином дворе Ларисе Долиной вручили удостоверение доверенного лица кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина. Также такой документ получили артист балета и педагог Николай Цискаридзе, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и другие.