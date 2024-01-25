Звезду «Папиных дочек» увезли в больницу прямо с репетиции

Telegram-канал Mash сообщил, что актера Андрея Леонова, известного по сериалу «Папины дочки», увезли в больницу прямо с репетиции в московском театре «Ленком». По информации канала, артист сломал палец, прищемив его дверью.

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Как пишет Mash, репетицию пришлось прервать, 64-летнего актера забрали на скорой. Врачей вызвали коллеги Леонова.

В медучреждении у актера диагностировали перелом. Ему оказали помощь и отпустили домой. Спектакль «Поминальная молитва» с участием Леонова, запланированный на пятницу, 26 января, состоится, как рассказала супруга актера.

На прошлой неделе Telegram-канал SHOT сообщал об экстренной госпитализации актера Евгения Герчакова, известного по фильмам «Ширли-Мырли», «Бабушка легкого поведения» и «Мушкетеры 20 лет спустя». По информации канала, 74-летнего артиста экстренно доставили в одну из московских клиник, где у него диагностировали гипертензивную болезнь с поражением сердца. Как сообщал SHOT, Герчакову стало плохо дома 14 января, он жаловался на сильные боли в спине.