Долина назвала главную мечту

Певица Лариса Долина рассказала в YouTube-проекте «НЕ ПРУСТ», что мечтает выдать замуж свою внучку Александру.

Долина назвала свадьбу внучки своим заветным желанием. Сама артистка уже выходить замуж не планирует. Однако звезда намекнула, что у нее есть мужчина, который ухаживает за ней.

«Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии», — поделилась исполнительница.

Долина родила дочь Ангелину от джазового музыканта Анатолия Миончинского в 1983 году. В 2011-м у певицы родилась внучка Александра.

В сентябре 2023 года Долина опровергла слухи, что ее дочь родила ребенка от своего отчима, музыканта Ильи Спицына. По словам артистки, она не смогла пройти мимо стенда с газетами, где прочитала «небылицы» о своей семье. Звезда уверена, что не стоит закрывать глаза на распространение подобной ложной информации.