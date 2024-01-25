В 2024 году рынок делового туризма в РФ вырастет еще на 5–7%

<p>В 2023 году рынок делового туризма <strong>России </strong>достиг допандемийного уровня 2019 года с оборотом в 500–600 млрд рублей, как заявил вице-президент АТОР и генеральный директор «Академ-Онлайн» <strong>Александр Курносов</strong>. Он убежден, что в 2024 году будет наблюдаться дальнейший рост этого сектора. Основными причинами восстановления Курносов назвал экономический рост, производство в России и развитие <strong>логистических </strong>связей. Преобладающая часть деловых путешественников в 2023 году были россияне (93%), а доля организованного бизнес-туризма составила около 30%, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id254475-delovoj-turizm-v-rossii-vozvraschenie-k-rekordam-i-novye-tendentsii-2024?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>За прошлый год спрос на гостиничные услуги в <strong>России </strong>со стороны бизнеса вырос на 17–19%, превысив уровень 2019 года. Большая часть спроса пришлась на гостиницы 4* и 3* (более 60%), в то время как гостиницы 5* заняли около 10%. Курносов также отметил рост <strong>бронирования</strong> в категории без звезд и апартаментов. Средняя стоимость номера увеличилась на 10% и составила 5 тыс. рублей, а средняя продолжительность <strong>командировок </strong>осталась на уровне 2,1–2,3 дня.</p> <p><strong>Москва </strong>и<strong> Санкт-Петербург</strong> остаются главными центрами делового туризма. Въездной бизнес-туризм составил 6–7%, а число иностранных деловых туристов было в 4 раза меньше по сравнению с 2019 годом. Курносов подчеркнул, что въездной сегмент восстанавливается быстрее <strong>экскурсионного</strong>, примерно 80% иностранных гостей приехали в Россию с деловыми целями. Средняя продолжительность пребывания российских <strong>бизнес-туристов</strong> за рубежом составила 3 ночи, с наибольшим спросом на Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан, ОАЭ и Беларусь.</p> <p>Александр Курносов предсказал успех <strong>бизнес-путешествий</strong> в 2024 году, связанный с положительной экономической статистикой и корпоративными решениями о бюджетах на командировки. Ожидается прирост объемов в сегменте делового туризма на 5–7%. Электронная <strong>виза</strong> положительно повлияет на бизнес-тревел, особенно для путешественников из Китая, <strong>Индии</strong>, Турции и других стран. Однако поток из «недружественных» стран останется на низком уровне. Был отмечен рост спроса на апартаменты и развитие Вleisure. В заключение Курносов подчеркнул необходимость совершенствования механизма обнуления <strong>НДС </strong>для отельеров и внутреннего туризма.</p>