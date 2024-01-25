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В 2024 году рынок делового туризма в РФ вырастет еще на 5–7%

<p>В&nbsp;2023 году рынок делового туризма <strong>России </strong>достиг допандемийного уровня 2019 года с&nbsp;оборотом в&nbsp;500&ndash;600&nbsp;млрд&nbsp;рублей, как заявил вице-президент АТОР и&nbsp;генеральный директор &laquo;Академ-Онлайн&raquo; <strong>Александр Курносов</strong>. Он&nbsp;убежден, что в&nbsp;2024 году будет наблюдаться дальнейший рост этого сектора. Основными причинами восстановления Курносов назвал экономический рост, производство в&nbsp;России и&nbsp;развитие <strong>логистических </strong>связей. Преобладающая часть деловых путешественников в 2023 году были россияне (93%), а доля организованного бизнес-туризма составила около 30%, пишет <a href="https://csn-tv.ru/posts/id254475-delovoj-turizm-v-rossii-vozvraschenie-k-rekordam-i-novye-tendentsii-2024?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener">Центральная Служба Новостей</a>.</p> <p>За&nbsp;прошлый год спрос на&nbsp;гостиничные услуги в&nbsp;<strong>России </strong>со&nbsp;стороны бизнеса вырос на&nbsp;17&ndash;19%, превысив уровень 2019 года. Большая часть спроса пришлась на&nbsp;гостиницы 4* и&nbsp;3* (более 60%), в&nbsp;то&nbsp;время как гостиницы 5* заняли около 10%. Курносов также отметил рост <strong>бронирования</strong> в&nbsp;категории без звезд и&nbsp;апартаментов. Средняя стоимость номера увеличилась на&nbsp;10% и&nbsp;составила 5&nbsp;тыс.&nbsp;рублей, а&nbsp;средняя продолжительность <strong>командировок </strong>осталась на&nbsp;уровне 2,1&ndash;2,3 дня.</p> <p><strong>Москва </strong>и<strong>&nbsp;Санкт-Петербург</strong> остаются главными центрами делового туризма. Въездной бизнес-туризм составил 6&ndash;7%, а&nbsp;число иностранных деловых туристов было в&nbsp;4 раза меньше по&nbsp;сравнению с&nbsp;2019 годом. Курносов подчеркнул, что въездной сегмент восстанавливается быстрее <strong>экскурсионного</strong>, примерно 80% иностранных гостей приехали в&nbsp;Россию с&nbsp;деловыми целями. Средняя продолжительность пребывания российских <strong>бизнес-туристов</strong> за&nbsp;рубежом составила 3 ночи, с&nbsp;наибольшим спросом на&nbsp;Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан, ОАЭ и&nbsp;Беларусь.</p> <p>Александр Курносов предсказал успех <strong>бизнес-путешествий</strong> в 2024 году, связанный с положительной экономической статистикой и корпоративными решениями о бюджетах на командировки. Ожидается прирост объемов в сегменте делового туризма на 5&ndash;7%. Электронная <strong>виза</strong> положительно повлияет на бизнес-тревел, особенно для путешественников из Китая, <strong>Индии</strong>, Турции и других стран. Однако поток из &laquo;недружественных&raquo; стран останется на низком уровне. Был отмечен рост спроса на апартаменты и развитие Вleisure. В заключение Курносов подчеркнул необходимость совершенствования механизма обнуления <strong>НДС </strong>для отельеров и внутреннего туризма.</p>

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