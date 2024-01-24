Звезды-иноагенты пытаются избежать конфискации жилья за критику СВО

Артисты-иноагенты, критикующие Россию и спецоперацию, могут избежать конфискации имущества за преступления против безопасности государства, законопроект о которой внесли на рассмотрение Госдумы. Как сообщает «Царьград», большинство из них оформляют недвижимость не на себя, а на своих родственников.

Что предлагает законопроект

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22 января в Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за преступления против безопасности государства. Документ предполагает внести изменения в ст. 104.1 УК РФ о конфискации и расширить перечень преступлений, по которым меру можно применять.

В случае его принятия в число оснований войдут:

распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и информации, направленной на их дискредитацию (ст. 207.3 и 280.3 УК РФ);

публичные призывы к действиям по нарушению целостности России (ст. 280.1 УК);

публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК);

призывы к введению санкций в отношении России и ее граждан (ст. 284.2 УК);

оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК);

реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК).

Некоторые политики и общественные деятели считают такую меру необходимой в сложившейся ситуации. Например, политический обозреватель Андрей Перла заявил, что шаг и вовсе запоздалый — конфисковывать имущество надо было еще в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что средства нужно направлять исключительно на нужны спецоперации.

Сегодня стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о конфискации имущества.

Иноагенты могут спасти свои квартиры

Знаменитости, которые допускали публичную критику спецоперации и российских властей, по всей видимости, уже готовы к появлению подобного закона. Многие из них подстраховались и переписали жилье на родственников, воспользовавшись возможностью дарения.

Например, писатель Дмитрий Глуховский (признан в России иностранным агентом) с 2022 года пытается продать две элитные квартиры в центре Москвы. При этом делает он это не от своего имени — недвижимость переписана на мать. Оба объекта находятся на Петровке. За первую, площадью в 145 квадратных метров, Глуховский* хочет выручить 42 млн рублей. Стоимость второй — на 86 «квадратов» — пока не озвучена, однако покупателей привлекают возможностью объединить две квартиры в одну.

Музыкант Андрей Макаревич (признан в России иностранным агентом) также «избавился» от недвижимости. В 2023 году он подарил сестре Наталье дом на Новой Риге ценой около 230 млн рублей, а долю в квартире на Ленинском проспекте — сыну Ивану. Схожим образом он избавился и от бара Jam Club в центре Москвы.

Рэпер Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан в России иностранным агентом) оказался не менее предусмотрительным. С самого начала своей карьеры он оформлял имущество на супругу Анну. В Москве за ней числятся две квартиры — на Васильцевском Стане и улице Вавилова. Рыночная стоимость первого объекта недвижимости составляет 12 млн рублей, а второго — около 30 млн рублей.

Артист Анатолий Белый (признан в России иноагентом), который в 2022 году уволился из МХТ имени Чехова и уехал в Израиль, оформил на жену квартиру в районе Тропарево-Никулино и долю в жилплощади на 133 квадратных метра в Большом Харитоньевском переулке. Подобные объекты на рынке продаются по цене около 50 млн рублей.

Еще один бывший артист МХТ имени Чехова, Дмитрий Назаров, в январе 2023-го года вместе с женой Ольгой Васильевой отбыл во Францию. При этом у актера, который успел отметиться критикой России, могла остаться недвижимость в стране. В октябре 2023 года стало известно, что из квартиры его дочери Арины украли 4 млн рублей. Не исключено, что к 23 годам девушка сама заработала и внушительную сумму, и жилье, но скорее всего, без вложений отца здесь не обошлось.