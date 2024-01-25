Дибров удивился малым познаниям медиков в теме «Фиксиков»

Телеведущий вспомнил, как к нему в студию пришли профессоры Андрей Продеус и Дмитрий Шубин — медики и соведущие Елены Малышевой на шоу «Жить здорово». По словам Диброва, он был убежден, что ему придется «валить» ученых, чтобы они не смогли забрать главный приз в размере 3 миллионов рублей, однако медики не смогли ответить даже на первый вопрос. Телеведущий рассказал, что у Шубина и Продеуса спросили, кого из четырех указанных персонажей нет в телешоу «Фиксики». Оказалось, что профессоры даже не знают о существовании такого мультфильма.