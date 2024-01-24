45-летняя Анна Семенович снялась в бикини на Мальдивах

Певица и актриса Анна Семенович опубликовала фото в купальнике на Мальдивах. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя певица позировала перед камерой в черном бикини в бассейне на вилле. Анна Семенович уже несколько дней отдыхает на островах. На этот раз она решила показать свою фигуру в купальнике в момент, когда завтракала в воде.

Певица не раз признавалась, что не сидит на диетах. Она придерживается сбалансированного питания и не представляет своей жизни без мяса. Артистка занимается спортом — и посвящает физическим нагрузкам минимум 40 минут в день. У певицы дома есть тренажеры, на которых она регулярно занимается.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино. Она играла в картинах — «Ночной дозор», «Реальные пацаны», «Доктор Рихтер», «Холостяки», «Ирония судьбы. Продолжение», «Ивановы-Ивановы», «Трудные подростки».

ann_semenovich/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)