Бритни Спирс попала в черный список отеля из-за скандального поведения

«Она уже много лет посещает отель Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу. В прошлом году ей запретили жить в гостинице, потом разрешили, но теперь снова добавили в черный список. Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим», — заявил источник.