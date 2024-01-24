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The Sun: певице Бритни Спирс запретили посещать отель Four Seasons

Певица Бритни Спирс якобы попала в черный список отеля Four Seasons после жалоб гостей. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.

Бритни Спирс попала в черный список отеля из-за скандального поведения
© Газета.Ru

Три инсайдера газеты подтвердили слухи, что артистке временно запретили посещать пятизвездочную гостиницу, которая находится в Вестлейк-Виллидж, всего в нескольких минутах езды от ее особняка. По их словам, Бритни Спирс доводила сотрудников и гостей своим скандальным поведением.

«Она уже много лет посещает отель Four Seasons в Вестлейк-Виллидж, но в последнее время она причиняет головную боль персоналу. В прошлом году ей запретили жить в гостинице, потом разрешили, но теперь снова добавили в черный список. Некоторые гости жаловались, что она ходит топлес у бассейна, заставляя других чувствовать себя некомфортно. Ее поведение часто бывает странным и раздражающим», — заявил источник.

Бритни Спирс любила ходить на бьюти-процедуры и пользоваться услугами спа-салона в гостинице. Инсайдер сообщил, что она даже провела там брачную ночь.

Менеджер певицы заявил, что эта история «не соответствует действительности». Представители Four Seasons пока никак не прокомментировали ситуацию.

В конце прошлого года отцу певицы, Джейми Спирсу, ампутировали ногу. Это произошло, потому что врачи не смогли остановить обширную инфекцию. Тогда журналисты сообщили, что Бритни Спирс намерена наладить отношения с родителем, несмотря на то, что он 13 лет держал ее под своей опекой и ограничивал свободу.

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