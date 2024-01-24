«Чаплин-клуб» Гальцева задолжал более 1,5 млн рублей за аренду

Более 1,5 млн рублей требуют с «Чаплин-клуба» юмориста Юрия Гальцева из-за неоплаченной аренды. Как сообщает Telegram-канал Shot, заведение в Санкт-Петербурге могут закрыть.

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратилась компания «Сатурн ВМ», которой «Чаплин-клуб» должен был платить 126 тысяч рублей в месяц за аренду помещения. Однако, как утверждало руководство компании, за год организация ни разу не оплатила арендуемую площадь.

Суд встал на сторону арендодателей и постановил взыскать с компании юмориста деньги за аренду, пени и судебные расходы — в общей сложности 1 млн 540 тысяч рублей. Кроме того, фирма Гальцева «ЧК», где он занимает должность генерального директора, оказалась под угрозой закрытия. Недавно ее внесли в негативный реестр из-за серьезных убытков и подачи недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.