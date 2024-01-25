Юлианна Караулова оправдалась за конфликт с лифчиком Дайнеко

Караулова объяснила, что в какой-то момент захотела прибраться в ванной. Она договорилась со всеми участницами, чтобы те забрали свои грязные вещи. Однако в уборной остался лифчик Дайнеко. Караулова тогда не знала, чей это бюстгальтер, поэтому оставила его на виду у всех в гостиной.