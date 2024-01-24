Арбенина отстояла право провести концерт во Владивостоке

Концерт певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» во Владивостоке, который ранее рекомендовали отменить власти города, состоится, поскольку мероприятие согласовано с Минюстом РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Муниципальном центре управления (МЦУ) Владивостока.

На прошлой неделе в комментариях в Telegram-канале губернатора Приморья Олега Кожемяко один из пользователей попросил запретить концерт Арбениной, который должен пройти 27 февраля. МЦУ Владивостока заявило, что певица официально не является иноагентом, однако управление культуры мэрии Владивостока направило рекомендации отменить выступление. После этого из продажи пропали билеты, а местные жители стали массово высказываться в канале Кожемяко о незаконности таких действий.

Накануне в МЦУ рассказали, что организаторам концерта дали рекомендации согласовать его с Минюстом России.

«Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" проводится в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется», — добавили там.

Сейчас на онлайн-площадке Vl.ru снова можно приобрести билеты на концерт исполнительницы.