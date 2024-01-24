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«Просто проект»: экс-продюсер Лепса рассказал о своем отношении к SHAMAN

Музыкант и экс-продюсер певца Григория Лепса Евгений Кобылянский в одном из недавних интервью прокомментировал свое отношение к исполнителю Ярославу Дронову, более известному под творческим псевдонимом SHAMAN. По словам Кобылянского, он для него не больше, чем успешный проект.

Экс-продюсер Лепса рассказал о своем отношении к SHAMAN
© Вечерняя Москва

Бывший продюсер также отметил, что не воспринимает автора хита «Я Русский» всерьез. Несмотря на это, Кобылянский все также профессионально общается с артистом на мероприятиях.

— У меня к нему неоднозначное отношение. Я не воспринимаю, во-первых, его как личность, это просто проект для меня. Но неважно. Если я с человеком оказываюсь на одной сцене, то кодекс профессиональной этики обязывает — я его поприветствую и буду поддерживать, — заявил Евгений Кобылянский в интервью News.ru.

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если на одной сцене с ними приглашают выступать Дронова. «Вечерняя Москва» узнала у певца Юрия Лозы, почему один за другим возникают скандалы вокруг одного из самых популярных певцов, а также о том, не хотел бы он сам выступить с SHAMAN на одной сцене.

Шоу-бизнес
Евгений Кобылянский
Ярослав Дронов
Владимир Киселев
Григорий Лепс