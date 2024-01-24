Экс-продюсер Лепса рассказал о своем отношении к SHAMAN

Музыкант и экс-продюсер певца Григория Лепса Евгений Кобылянский в одном из недавних интервью прокомментировал свое отношение к исполнителю Ярославу Дронову , более известному под творческим псевдонимом SHAMAN. По словам Кобылянского, он для него не больше, чем успешный проект.

Бывший продюсер также отметил, что не воспринимает автора хита «Я Русский» всерьез. Несмотря на это, Кобылянский все также профессионально общается с артистом на мероприятиях.

— У меня к нему неоднозначное отношение. Я не воспринимаю, во-первых, его как личность, это просто проект для меня. Но неважно. Если я с человеком оказываюсь на одной сцене, то кодекс профессиональной этики обязывает — я его поприветствую и буду поддерживать, — заявил Евгений Кобылянский в интервью News.ru .

Владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если на одной сцене с ними приглашают выступать Дронова. «Вечерняя Москва» узнала у певца Юрия Лозы, почему один за другим возникают скандалы вокруг одного из самых популярных певцов, а также о том, не хотел бы он сам выступить с SHAMAN на одной сцене.