«Это фейк»: Алексей Кортнев о концерте в Москве

Лидер группы «Несчастный случай, певец Алексей Кортнев в беседе с РИА Новости опроверг информацию об отмене концерта в Москве, который якобы должен был состояться 1 февраля.

«Нет, это неправда. Не должно было быть никакого концерта 1 февраля, и никто ничего не отменял. Это фейк», — уточнил Кортнев.

15 января сообщалось, что акустический концерт осудившего спецоперацию Алексея Кортнева предложил отменить глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Мероприятие должно было пройти 22 января в ресторане «Пино Нуар» в Ростове-на-Дону. Бородин также добавил, что планирует составить список артистов-предателей, который позволит «увидеть их истинную сущность».