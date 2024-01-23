Ведущий «Маски» рассказал о специфическом отношении к экстриму

«Однозначно с тарзанки я прыгать не буду, потому что, когда я был в Сочи, в Skypark, и посмотрел, с какой высоты люди прыгают, а еще и сколько это стоит! Да это мне должны платить за то, что я прыгну, а не я должен платить! То есть на такие вещи я, конечно, не пойду», — сказал он.