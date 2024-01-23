Дочь Дэвида Боуи рассказала о переживаниях после смерти отца
Единственная дочь певца Дэвида Боуи Александрия Захра Джонс, известная как Лекси Джонс, впервые прокомментировала смерть отца. По словам девушки, уход из жизни исполнителя разрушил ее жизнь.
Дэвид Боуи умер в 2016 году. Как призналась Александрия, потеря отца в 16 лет сделала ее озлобленной и жестокой, сообщает DailyMail. Из-за переживаний девушка подсела на запрещенные вещества и поссорилась с родными. Все это привело ее к одиночеству и проблемам с психикой.
«Я попадала в такие ситуации, которые разрушали фундаменту моей семьи. Постоянные проблемы привели меня к изоляции от мира. Я ранила тех, кого любила больше всего, чтобы они почувствовали хотя бы немного той боли, через которую я проходила каждый день», — призналась Лекси Джонс.
Несмотря на все трудности, девушке почти удалось восстановиться. Она занимается искусством, рисует картины и приводит в порядок свое ментальное здоровье.