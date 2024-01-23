Дочь Дэвида Боуи рассказала о переживаниях после смерти отца

«Я попадала в такие ситуации, которые разрушали фундаменту моей семьи. Постоянные проблемы привели меня к изоляции от мира. Я ранила тех, кого любила больше всего, чтобы они почувствовали хотя бы немного той боли, через которую я проходила каждый день», — призналась Лекси Джонс.