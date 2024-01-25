Представители Орбакайте обратились к преследующим певицу общественникам

У Орбакайте не оказалось американского гражданства
Концертный директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что артистка не имеет гражданства США. Как сообщает Amur.life, его слова передал организатор выступлений исполнительницы в Благовещенске Сергей Зайцев.
Как рассказал Зайцев, концертный директор задал Орбакайте вопрос о наличии паспорта Соединенных Штатов и получил отрицательный ответ.
«Пусть теперь те, кто призывает отменить ее концерт как гражданки США, ответят перед правоохранительными органами, с какой целью и по чьему заказу они распространяют клевету и разжигают ненависть в отношении Кристины Орбакайте», — заявил организатор.
Он добавил, что собирается обратиться с заявлениями в правоохранительные органы, поскольку считает, что общественники оклеветали Орбакайте, а также воспрепятствовали ведению законной предпринимательской деятельности.
Напомним, что у Орбакайте кроме российского гражданства есть гражданство Литвы. В настоящее время певица находится замужем за предпринимателем Михаилом Земцовым, который ведет бизнес в США.