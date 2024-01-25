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У Орбакайте не оказалось американского гражданства

Концертный директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан заявил, что артистка не имеет гражданства США. Как сообщает Amur.life, его слова передал организатор выступлений исполнительницы в Благовещенске Сергей Зайцев.

Представители Орбакайте обратились к преследующим певицу общественникам
© РИА Новости

Как рассказал Зайцев, концертный директор задал Орбакайте вопрос о наличии паспорта Соединенных Штатов и получил отрицательный ответ.

«Пусть теперь те, кто призывает отменить ее концерт как гражданки США, ответят перед правоохранительными органами, с какой целью и по чьему заказу они распространяют клевету и разжигают ненависть в отношении Кристины Орбакайте», — заявил организатор.

Концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ отменили после жалоб общественников

Он добавил, что собирается обратиться с заявлениями в правоохранительные органы, поскольку считает, что общественники оклеветали Орбакайте, а также воспрепятствовали ведению законной предпринимательской деятельности.

Напомним, что у Орбакайте кроме российского гражданства есть гражданство Литвы. В настоящее время певица находится замужем за предпринимателем Михаилом Земцовым, который ведет бизнес в США.

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