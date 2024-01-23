Наталья Подольская и Никита Пресняков отправились на отдых без детей
Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились на Мальдивы. Певица сообщила, что на этот раз они отдыхают без детей.
Звездная пара активно делится снимками в соцсетях. Подольская разместила снимок без фильтров, где она предстала в слитом купальнике на райском берегу острова.
Также певица подлилась секретом счастливой семейной жизни. Она рассказала, что они с мужем занимаются на отдыхе тем, чем хотят, не зависимо от желаний партнера. К примеру, Пресняков захотел поспать и остался в номере. В это время Подольская отправилась на обед одна.
Подольская и Пресняков поженилась в 2010 году. Звездные родители воспитывают двух сыновей. Ранее сообщалось, что звезды отдыхали всей семьей в Сочи на Красной Поляне. Они проводили время в горах на комфортабельной вилле.