76-летний Бари Алибасов снова женился

— У нас никакого праздника не было, просто расписались и все. Мы даже в ресторан не ходили. Женился, да и женился. Никакого шума не было, было желание спрятаться. Тихо зарегистрировали брак и тихо живем. Я теперь ем регулярно. Если раньше ел один раз в день, то теперь делаю это четыре раза, — сказал Бари в эфире Центрального телевидения.