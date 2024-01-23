Валя Карнавал купила дом у баскетболиста

«Заказчику было важно, чтобы первый этаж дома включал в себя несколько гостевых комнат, ведь он человек публичный и у него много друзей. Гостиная с камином и мягкой зоной. Диван, стоимость которого более 500 тысяч рублей. Камин — более 600 тысяч. Люстра — более 300 тысяч рублей — и эксклюзивный торшер. Стены покрашены краской и частично отделаны керамогранитом», — рассказал Соколов.