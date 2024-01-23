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"АиФ": блогерша Валя Карнавала приобрела дом в Новой Москве

Блогерша Валя Карнавал купила дом у баскетболиста Виталия Фридзона в Новой Москве в коттеджном поселке «Изумрудная долина». Об этом сообщает aif.ru.

Валя Карнавал купила дом у баскетболиста
© Газета.Ru

Точная цена недвижимости неизвестна. По данным издания, дом Карнавал оценивается от 185 до 250 миллионов рублей. Aif.ru также отметил, что ремонт жилья обошелся Карнавал в пять миллионов рублей.

Дизайнер Кирилл Соколов рассказал, как обустраивал дом для баскетболиста. Интерьер дома включал в себя теплые оттенки с нотками черно-белых контрастов.

«Заказчику было важно, чтобы первый этаж дома включал в себя несколько гостевых комнат, ведь он человек публичный и у него много друзей. Гостиная с камином и мягкой зоной. Диван, стоимость которого более 500 тысяч рублей. Камин — более 600 тысяч. Люстра — более 300 тысяч рублей — и эксклюзивный торшер. Стены покрашены краской и частично отделаны керамогранитом», — рассказал Соколов.

Карнавал известна по своим юмористическим роликам в социальных сетях. В 2021-м она дебютировала в кино. Блогерша сыграла Люсю в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре 2023 года стало известно, что Карнавал снялась в комедийном сериале «Экстрим».

Ранее звезда «Универа» купила китайский автомобиль.

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