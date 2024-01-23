В Подмосковье отменили концерт Лолиты

Концерт певицы Лолиты Милявской отменили в подмосковном городе Раменское. Об этом сообщило минкультуры Московской области.

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После участия в «голой» вечеринке, которую устроила блогер Настя Ивлеева, многие артисты столкнулись с негативом и «отменой». Исключением не стала и Лолита Милявская, концерты которой один за другим отменяются, передает RT.

На февраль у певицы запланированы выступления в Подмосковье, однако зрители не выкупили даже половину мест. Такая ситуация сложилась в Чехове и Раменском. Некоторые поклонники отмечают, что не хотят идти на концерт из-за участия звезды в вечеринке в «Мутаборе».