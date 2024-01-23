София Вергара нарушила молчание о причинах развода с Джо Манганьелло

Актриса София Вергара ("Американская семейка", "Красавцы", "Короли Догтауна") рассказала о причинах своего развода с Джо Манганьелло ("Искусство по понятиям", "Боги хеви-метал"), "Супер Майк"). О расставании супругов стало известно в июле 2023 года. Оно было мирным и спокойным, без взаимных обвинений в публичном поле.

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Пара вступила в официальный брак в 2015 году через полтора года после знакомства. Для Софии это был второй брак - в 1991 году она вышла замуж за Джо Гонсалеса, через два года они развелись, актриса воспитывала сына Маноло. Именно сын вел ее к алтарю на свадьбе с Манганьелло. Кроме того, в 2012 году Вергара была помолвлена с бизнесменом Ником Лоебом, но до брака дело не дошло.

В интервью испанской газете El País 51-летняя Вергара наконец рассказала, что она и 47-летний Манганьелло не были на одной волне, когда дело касалось расширения их семьи.

"Мой брак распался, потому что мой муж был моложе, он хотел детей, а я не хотела быть старой мамой. Я чувствую, что это несправедливо по отношению к ребенку. Я уважаю тех, кто так делает, но это не для меня", - заявила актриса изданию.

Она напомнила что ее сыну уже 32 года и она готова скорее "быть бабушкой, а не матерью".