Умер вокалист Markscheider Kunst Сергей Ефременко

Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко умер в Санкт-Петербурге в возрасте 51 года. Об этом сообщается на странице группы "ВКонтакте".

© vk.com/Сергей Ефременко

Markscheider Kunst была основана в Санкт-Петербурге в 1992 году. Ее основателями стали студенты Горного университета, они одними из первых стали исполнять на российской сцене рокабилли. Впоследствии в творчестве группы появились латино, ямайские и этнические мотивы.