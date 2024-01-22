Артисты-иноагенты переписывают недвижимость в РФ на родственников

В России разработали законопроект, который позволит конфисковать имущество у имеющих статус иноагента граждан. На этом фоне многие артисты начали переписывать свою недвижимость в РФ на родственников. О тех, кто уже успел это сделать, сообщила «Комсомольская правда».

В частности, переписал свою недвижимость в РФ на родных музыкант Андрей Макаревич*. Речь идет о доме в элитном коттеджном поселке Павлово на Новой Риге в Истринском районе Москвы площадью в 400 квадратных метров. Музыкант передал дом 61-летней сестре Наталье. Также Макаревич поспешил избавить от 1/3 доли в трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте, подарив ее своему сыну Ивану.

Певица Земфира* переоформила свою квартиру на Фрунзенской набережной в 85 квадратных метров на свою подругу — актрису Ренату Литвинову. При этом у нее все еще есть жилье на Кутузовском проспекте, которое до сих пор числится за ней.

Также на своих супруг переоформили жилье певец Максим Покровский*, актер Анатолий Белый* и музыкант Noize MC*. Речь идет о четырехкомнатной квартире площадью 110 квадратных метров, 1/2 доле в четырехкомнатной квартире в 133 квадратных метра, а также «однушке» и «трешке» в Москве соответственно.

Кроме того, по слухам, переписать на жену — Аллу Пугачеву — свой дом в деревне Грязь в столице намерен юморист Максим Галкин*. Ранее он пытался продать его, но ничего не вышло. Предполагается, что именно для переоформления жилья Пугачева приезжала осенью 2023 года в РФ.

В общей сложности стоимость перечисленной недвижимости составляет около 500 миллионов рублей.

Напомним, что все указанные артисты после начала Россией СВО на Украине уехали за границу, где выступали с критикой в адрес РФ.