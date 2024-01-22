Лолита объяснилась за пост с поздравлением Зеленского

«Мне сегодня только ленивый не прислал мой старый пост, который выдают за новый. Я никогда ничего не удаляю из своей ленты, у меня нет для этого никаких оснований. И в 2019 году, будучи уже пять лет невъездной [на Украину], я разместила поздравления своему бывшему коллеге по итогам выборов на Украине», — объяснила певица на видео в своем telegram-канале.