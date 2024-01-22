Джигурда рассказал, как его дети отнеслись к видео с Волочковой

Шоумен Никита Джигурда заявил, что его дети не стали осуждать отца из-за слитого видео с балериной Анастасией Волочковой. Его слова передает NEWS.RU.
Актер назвал своих наследников "другими" - более развитым. Джигурда заявил, что его детям "пофиг" на все то, что интересует старшее поколение. По словам шоумена, после слива видео они сказали отцу лишь: "Да, я слышал, папа, прикольно".
Слова Джигурды также поддержала супруга Марина Анисина, отметившая, что дети не следят за балериной Анастасией Волочковой.
14 января в сети появилось видео, на котором Волочкова танцует вместе с Джигурдой под песню Успенской "Гитара". В танце актер встал на колени, резко сдернул с балерины штаны, приник к низу ее живота, а после взял Волочкову за грудь.
Накануне стало известно, что Джигурда подал заявление о возбуждении уголовного дела против своего водителя Евгения Ильина, который опубликовал скандальное видео с Волочковой. Кроме того, актер просит привлечь к ответственности главного редактора издания "СтарХит" Анастасию Ананьину и Telegram-канал "НеМалахов" по статье 137 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности частной жизни").