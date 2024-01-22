Джигурда подал в суд на бывшего помощника из-за слива интимного видео

Актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве заявил, что подал заявление в суд о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего помощника Евгения Ильина . Артист обвиняет мужчину в сборе и распространении личных данных без его согласия. News.ru

После скандального видео, на котором Никита Джигурда и Настя Волочкова ведут себя очень откровенно в стенах ее дома, актер решил выйти к публике в рамках специальной пресс-конференции и объяснить, что происходило во время того вечера. Popcake.tv