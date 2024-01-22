«Каждый раз, когда Никита ходил в гости к Насте, они всегда мне звонили, мы всегда общались. Я абсолютно спокойна, не ревную. С Настей у нас нормальные отношения. Никита Борисович сказал, что с Настей они репетировали, после спектакля расслабились. Была репетиция, какие-то новые идеи… Вообще, Никита святой. То внимание женское, которое он получает и все его дергают… Мужчины, находясь даже рядом со своей женой, ходят на сторону, изменяют. Я очень благодарна своему мужу, он никогда не переходил ту грань, которую не переходят», - сказала Анисина.