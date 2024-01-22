Панин*, Незлоб и Покровский*: как выживают в США российские артисты

После начала специальной военной операции некоторые российские артисты переехали за рубеж. В частности, решение перебраться в США приняли актер Алексей Панин, лидер «Ногу свело» Максим Покровский (признаны Минюстом иностранными агентами) и комик Александр Незлобин. Издание Life узнало, как российские артисты выживают за границей.

Благодаря Покровскому* Панин* заработал под старый Новый год несколько сотен долларов – он был назначен ведущим игры «Мафия».

«Музыкант похлопотал за новоиспеченного американца в одном из пабов в Лос-Анджелесе, где периодически выступает сам», — отметило издание.

Специально для русскоязычной публики были организованы игры в январе. Билеты на них продавались по 30 долларов, уточняет Life. Согласно афишам, еще одна игра должна была пройти в минувшую субботу, однако в социальных сетях снимки и видео с места выступления пока не появились.

Авторы статьи отмечают, что Покровский* в США не живет на широкую ногу. Артист поселился не в самом благополучном месте в городе – в Бушуике. Там, говорится в статье, установлена самая низкая цена на аренду квартир. В этом районе живут преимущественно афроамериканцы и мигранты из латинских стран.

Семья музыканта сдает часть купленного в США таунхауса в аренду для того, чтобы выжить, подчеркивает Life. Автор статьи отмечает, что «за выезжающими жильцами в буквальном смысле приходится мыть унитаз».

Также средств на роскошную жизнь в США катастрофически не хватает Незлобину. Бывшей звезде российской комедийной тусовки приходится подрабатывать таксистом, указывает автор статьи, а также продавать недвижимость на родине — чтобы оплачивать счета.

Ранее видео с участием известного музыканта Покровского* и Панина* вызвало волну обсуждений в социальных сетях. На нем артисты демонстрируют, как они наслаждаются жизнью в США. Они готовят и с аппетитом употребляют бутерброды с красной икрой.