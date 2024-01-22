В Госдуме допустили конфискацию замка Пугачевой в Грязи

«Дальше у них определенная процедура, связанная с законом от судебных исполнителей. Исходя из этого, если для обеспечения изъятия имущества потребуется изъять замок Пугачевой, я, правда, не знаю, кому он принадлежит, Галкину он принадлежит или нет, потому что именно Галкин иностранный агент, то, значит, он будет изъят», — добавил депутат Госдумы.