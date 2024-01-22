Жена Робби Уильямса попала в больницу «после идеального вечера»

Жена Робби Уильямса Айда Филд выложила в социальных сетях фотографию из больничной палаты. Бывшая судья X Factor лежала на койке, подключенная к кардиомонитору и капельнице.

В описании фотографии селебрити не объяснила причину, из-за которой попала в больницу, однако отметила, что все произошло «после идеального вечера».

Чуть позже телеведущая успокоила подписчиков, сказав о нормализации собственного самочувствия. Женщина поблагодарила людей за поддержку, а также в очередной раз восхитилась мужем, который все время находился с ней рядом.