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Жена Робби Уильямса попала в больницу «после идеального вечера»

Жена Робби Уильямса Айда Филд выложила в социальных сетях фотографию из больничной палаты. Бывшая судья X Factor лежала на койке, подключенная к кардиомонитору и капельнице.

Жена Робби Уильямса попала в больницу «после идеального вечера»
© Соцсети Айды Филд

В описании фотографии селебрити не объяснила причину, из-за которой попала в больницу, однако отметила, что все произошло «после идеального вечера».

«После идеального вечера, не совсем идеальный финал», — написала Филд.

Чуть позже телеведущая успокоила подписчиков, сказав о нормализации собственного самочувствия. Женщина поблагодарила людей за поддержку, а также в очередной раз восхитилась мужем, который все время находился с ней рядом.

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