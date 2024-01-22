Эдгард Запашный предложил Ивлеевой лично поехать в Донецк

Народный артист РФ Эдгар Запашный бросил вызов блогеру Анастасии Ивлеевой, предложив ей поехать в Донецк, чтобы лично посмотреть, как живут люди, которые подвергаются украинским обстрелам. Такое предложение артист разместил в своем telegram-канале в ответ на соболезнования со стороны Ивлеевой из-за обстрела Донецка украинскими войсками.

«Настя, я с тобой лично готов поехать в Донецк. <…> Это вызов. Я пишу всем твоим директорам. <…> Распространим это сообщение», — обозначил Эдгар Запашный в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Ивлеева не просто написала соболезнования в своих соцсетях, но и лично посмотрела, как живут жители Донецка.