57-летняя Рената Литвинова появилась на публике в мини-платье

Российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие кадры она разместила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя звезда и создательница фильма «Богиня: как я полюбила» посетила показ модного бренда Schiaparelli в Париже. Для выхода в свет Литвинова выбрала контрастный наряд. Она была в красном жакете упомянутой марки с золотистыми пуговицами, украшенном муравьями из бусин, облегающем черном мини-платье и прозрачных колготках ему в тон.

Кроме того, артистка примерила лакированные туфли на шпильках, перчатки, массивные солнцезащитные очки и серьги с рельефными изображениями глаз.