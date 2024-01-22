Суд взыскал с Киркорова многомиллионный долг по налогам

В одном из московских судов было принято решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова налоговой задолженности в размере почти 7,9 миллионов рублей, передает РИА Новости.

Речь идет о 374-м судебном участке Таганского района. Его мировой судья заявил, что судебный приказ о взыскании был вынесен в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве.

Также с Киркорова взыскали государственную пошлину, которая составила чуть более 24 тысяч рублей.

Telegram-канал Mash ранее сообщил об увеличении за 18 дней задолженности блогера Елены Блиновской с 1,409 до 1,418 млрд рублей.