Суд взыскал с Киркорова многомиллионный долг по налогам
В одном из московских судов было принято решение о взыскании с певца Филиппа Киркорова налоговой задолженности в размере почти 7,9 миллионов рублей, передает РИА Новости.
Речь идет о 374-м судебном участке Таганского района. Его мировой судья заявил, что судебный приказ о взыскании был вынесен в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Москве.
Также с Киркорова взыскали государственную пошлину, которая составила чуть более 24 тысяч рублей.
Telegram-канал Mash ранее сообщил об увеличении за 18 дней задолженности блогера Елены Блиновской с 1,409 до 1,418 млрд рублей.
Также ранее RT со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы сообщил, что к концу минувшего года сумма долга иностранных агентов перед российским бюджетом по налогам и штрафам составила 12,3 млн рублей. Из 378 иноагентов более трети имеют долговые обязательства, при этом долг каждого седьмого превышает 30 тыс. рублей. Это означает, что они не могут выезжать из РФ, однако многие уже пребывают в других странах.