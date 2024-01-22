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Комик Бебуришвили посетовал, что после свадьбы ему стали присылать интимные фото

Комик Андрей Бебуришвили на «Шоу Воли» заявил, что фанатки стали присылать ему интимные снимки после свадьбы.

Бебуришвили рассказал, как изменилось отношение фанаток к нему после свадьбы
© Газета.Ru

«Когда я не был женат, я был не нужен никому! «Ну и дядька, гуляй». Я только женился, выложили фото со свадьбы красивой — и все присылают фото интимные. Не знаю, почему женщины так делают. Видимо, чувствуют, что мужчина уже самостоятельный или отбить хотят, но ничего не получится, увы», — улыбнулся Бебуришвили.

При этом юморист отметил, что после рождения ребенка стал двойственно относиться к концертам. Например, Бебуришвили хочет поскорее уехать домой, когда выступает на гастролях. Однако когда комик возвращается к семье, ему хочется отправиться выступать. В связи с этим Бебуришвили пошутил, что комфортнее всего чувствует себя в подъезде. Артист вспомнил, что во время первого свидания с будущей женой попросил не заказывать слишком дорогую еду, так как был ограничен в финансах.

«Я еще приехал, у меня не было денег, были суточные 5 тысяч. Я такой: «Слушай, давай, если едим, то недорого?» — посмеялся артист.

Шоу-бизнес
Андрей Бебуришвили
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