$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Рэпер ST сообщил о рождении дочери

Рэпер ST (Александр Степанов) рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении второго ребенка.

Рэпер ST стал отцом во второй раз
© Газета.Ru

Степанов показал снимки с женой Ассоль Васильевой и новорожденной.

«Доченька, мы тебя очень ждали. Добро пожаловать в семью!» — написал артист.

Друзья и коллеги поздравили пару с пополнением в комментариях. Свои пожелания прислали такие знаменитости, как Алексей Чадов, Регина Тодоренко, Юлия Пушман, Лаура Джугелия.

«Молодцы! Крепчайшего здоровья», — написала Тодоренко.

Блогерша Ассоль Васильева и рэпер Александр Степанов поженились в 2015 году, а через шесть лет обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Они впервые стали родителями в 2020 году. У них родилась дочь Эстель. В августе блогерша и артист сообщили, что вновь ждут пополнение в семье. Пара планировала назвать будущую дочь Эльзой.

Имя малышке придумал Степанов. Сам ST заявил, что назовет дочь Ольгой — в честь артистки Ольги Бузовой. Жена певца уточнила, что это шутка.

В октябре Васильева родила в России. В октябре она заявила, что в этой стране лучшая медицина. По словам модели, других вариантов просто нет.

Шоу-бизнес
Лаура Джугелия
Регина Тодоренко
Алексей Чадов
Александр Степанов
Россия
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости