Экс-продюсер «Грибов» похвастался российским паспортом

В 2022 году Бардаш поддержал Россию, и за непопулярную позицию ему угрожали расправой. 22 июля продюсер уехал в Россию через Грузию и Абхазию. Сейчас он живет в Москве и работает над патриотической музыкой. Сейчас Бардаш занимается проектом «Звук моего региона», который поддерживает молодых артистов региона. Также он отмечал, что российские артисты-патриоты, которые выступают за Россию, на данный момент не имеют никакой опоры и поддержки.