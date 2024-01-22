Леонид Ярмольник отметит 70-летие

"Что касается моего дня рождения, встречусь с друзьями. Это мое желание - всех повидать. Редко видимся, если это не связано с работой. И очень важно посмотреть друг другу в глаза и услышать даже не пожелания, а ощущения от времени, от себя, от того, что нас ждет завтра. Как в "Мастере и Маргарите": "Но мы-то ведь живы?". Может быть, немного в другом контексте, но жизнь продолжается. И, если честно, меня спасает от грустных мыслей, от всех нынешних событий только работа", - сказал артист в интервью ТАСС.