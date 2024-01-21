Умер актер команды КВН «Одесские джентльмены» Евгений Хаит

На Украине в Одессе умер известный актер, участник команды КВН «Одесские джентльмены», а также литератор и драматург, Евгений Хаит. Об этом в соцсети сообщил шоумен и депутат одесского горсовета Олег Филимонов .

«Утром 21 января в Одессе скончался Евгений Хаит. Прощание с артистом состоится во вторник, 23 января», — сообщил Филимонов на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Хаит известен также как сценарист проекта «Голые и смешные» и участник юмористической передачи «Джентельмен-шоу». В составе команды КВН «Одесские джентльмены», Хаит стал чемпионом КВН в 1987, а затем и в 1990 годах.