Обнародованы подробности о состоянии Лужиной

Лариса Лужина, недавно попавшая в больницу на две недели, сейчас уже дома. Но 84-летней актрисе приходится строго соблюдать указания врачей.

Как пишет «Московский Комсомолец», Ларисе Анатольевне приходиться постоянно контролировать давление и пульс. Ее знакомые сообщили, что с давлением не совсем все хорошо, но оно поддается коррекции. Есть проблемы с дыханием и учащен пульс.

Самые большие трудности вызывает соблюдение диеты. Как минимум, Лариса Анатольевна отказывается от острых блюд, многие из которых она заменила геркулесовой кашей. Через три месяца актрисе предстоит снова пройти обследование, возможно, произойдет коррекция лечения.